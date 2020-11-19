«Дополнительное новогоднее испытание»: министр здравоохранения РФ рекомендует регионам активнее вводить ковид-ограничения

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился с рекомендацией к региональным властям активнее вводить ограничения, при необходимости – не во всем регионе, а в отдельных муниципалитетах. Об этом глава минздрава РФ заявил на селекторном совещании с руководителями органов управления здравоохранением регионов.

«Главы регионов с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и высочайшей нагрузкой на систему здравоохранения должны предпринимать адекватные действия для улучшения ситуации. В том числе принимать ограничительные меры на уровне региона или «точечно», на уровне отдельных муниципалитетов, где ситуация наиболее острая. К сожалению, не все главы субъектов пока воспользовались этим правом», – сказал Мурашко, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам министра, «новогодние праздники – это всегда дополнительные испытания и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения». «Регионы должны готовиться к ним уже сейчас: необходимо обеспечить бесперебойную работу стационарных и амбулаторных медицинских организаций, лабораторий. Помощь должна оказываться в полном объеме, тестирование и выписка должны осуществляться без задержек», – подчеркнул Мурашко.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.11.20

«Вся страна смеяться будет!..» Комитет Госдумы обнаружил в материалах правительства РФ «пустую» госпрограмму на 3,5 млрд рублей. / «Проблемная триада» Красноярского края: Кремль рискует получить новую протестную точку. / «Упадет даже чуть поглубже»: ЦБ ожидает ускорение спада российской экономики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»