Поторопился? Собянин заявил о близкой победе над пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «победа над пандемией близка». Об этом столичный градоначальник написал в своем блоге, объясняя, почему власти не остановили программу реконструкции московских поликлиник.

«Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», – сказал Собянин.

Примечательно, что эта публикация мэра появилась почти одновременно с противоположным заявлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В эфире канала «Россия 1» главный санитарный врач страны признала, что «ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, хотя в регионах нет взрывного роста заболеваемости».

Как сообщал «Новый День», с 13 ноября в Москве действуют жесткие ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Студенты вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00.

Кроме этого, в столице в новогодние праздники будут отменены традиционные массовые мероприятия. Режим ограничений продлится до 15 января 2021 года.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.11.20

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