Без летальных исходов: более 8 тысяч детей переболели коронавирусом в Подмосковье

В Московской области более восьми тысяч детей переболели коронавирусом с начала пандемии, из них 90% перенесли covid-19 в легкой и бессимптомной формах. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева, выступая на съезде подмосковных детских врачей.

По ее словам, 10% детей, заболевших коронавирусом, проходили лечение в стационарах. Тяжелое течение коронавирусной инфекции наблюдалось у 1% юных жителей региона.

Согласно справке к докладу Лазаревой, данные которой приводит «Интерфакс», смертельных случаев среди заболевших коронавирусом детей в Подмосковье не было зафиксировано. Всего в регионе заболело 8 034 ребенка. Из них более 45% – старше 10 лет, еще 38% – от 3 до 10 лет, остальные – младше 3 лет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.11.20

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