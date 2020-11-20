Прокуратура предложила отправить экс-главу Серпуховского района Шестуна в колонию на 20 лет

Прокуратура попросила отправить на 20 лет в колонию строгого режима экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, а также взыскать с него штраф в 50 млн рублей. Заседание проходит сегодня в Подольском городском суде.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на супругу Шестуна, в ходе прения сторон гособвинение попросило для Шестуна 20 лет колонии строгого режима, выплаты штрафа в 50 млн и взыскания с него 64 млн рублей возмущения ущерба.

Напомним, экс-глава Серпуховского района обвиняется в особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении особо крупной взятки.

«Новый День» сообщал, что окончательные обвинения Шестун заслушал на носилках, поскольку летом этого года вел третью голодовку, протестуя против несправедливых, по его мнению, ареста и следственных действий.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы. Про версии следствия, в эти же годы он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц и проворачивал крупные аферы с муниципальной землей. Сам экс-чиновник вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района.

Чиновник был задержан летом 2018 года, перед этим он успел опубликовать видеообращение к президенту РФ, в котором заявил, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Так, рассказал Шестун, ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В этом же видеоролике звучат некие диктофонные записи, из которых следует, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». Кроме того, в этих же переговорах звучит, что начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента».

Семья Шестуна также дважды записывала видеообращение к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации.

Еще будучи на свободе Шестун в комментарии РИА «Новый День» сообщал, что проверки на него обрушились после того, как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе. При этом он обращал внимание, что не является оппозиционером – на тот момент он состоял в «Единой России».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 20.11.20

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