«Поедете в регионы – будет, что рассказать»: комитет Госдумы рекомендовал принять проект федерального бюджета во втором чтении

Сегодня комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в проект федерального бюджета и рекомендовал поддержать документ во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о блокировке 3,5 млрд рублей, по поводу которого произошел скандал на прошлой неделе, будет решен с помощью отдельной поправки.

Представители думского комитета поддержали также предложение продлить на 2021 год возможность финансовой поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставить возможность регионам рефинансировать взятые кредиты за счет бюджетных займов. «Поедете в регионы на следующей неделе, будет что рассказать», – обратился глава комитета Андрей Макаров к коллегам.

С учетом принятых поправок комитет большинством голосов одобрил проект федерального бюджета во втором чтении. Против традиционно высказались только депутаты от КПРФ – Валентин Шурчанов, Вера Ганзя и Михаил Щапов.

«У нас 160 примерно поправок отклоненных, остальные депутаты сняли, – уточнил Макаров. – На пленарное заседание примерно 80 поправок будет вынесено, так по практике».

Глава думского комитета посоветовал депутатам по возможности сокращать предложения, которые они вносят в бюджет. «Помните, как в фильме «Чародеи»? Можно одно желание на двоих. Скромненько, по средствам», – пошутил он, закрывая заседание.

Москва, Татьяна Дорофеева

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