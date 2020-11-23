Минздрав РФ начал работу над ошибками «оптимизации»: запланировано создание 1,5 тысячи ФАПов

Минздрав РФ в рамках повышения доступности и качества первичной медицинской помощи запланировал создание и замену на новые более 1,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в сельской территории за 2019-2020 годы. Об этом сообщил заместитель министра Евгений Камкин сегодня на совещании аграрного комитета нижней палаты парламента.

По словам чиновника, по программе Минсельхоза РФ уже введено в действие более 40 ФАПов. По соглашениям с регионами было запланировано создание и замена 432 ФАП более чем на 1,7 млрд рублей, 430 из них уже сдано в эксплуатацию. «Два объекта – один ФАП и одна врачебная амбулатория во Владимирской области до настоящего момента не введены в эксплуатацию», – сообщил Камкин, не уточнив причины.

Кроме того, в 2020 году заключены соглашения с 71 субъектом РФ, в рамках которых планируется создание и замена более 1200 ФАП и врачебных амбулаторий, до регионов доведены лимиты более чем в 5,7 млрд рублей, уточнил чиновник, подчеркнув, что за счет экономии при проведении конкурсных торгов планируется создать дополнительно 105 объектов в 24 субъектах РФ. «На 17 ноября приняты бюджетные обязательства в объемах 4,8 млрд рублей, это 84% от запланированной суммы», – отметил он.

К 10 ноября были завершены строительно-монтажные работы на 494 объектах в 46 регионах.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 23.11.20

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