COVID-19 и ВИЧ: эксперты заявили о негативных трендах

Коронавирусный локдаун вряд ли снизил скорость распространений ВИЧ-инфекции, однако мог стать одним из «подводных камней» в передаче этого вируса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, врач-инфекционист, главный врач университетской клиники H-Clinic Данила Коннов сообщил, что в последние годы ВИЧ стал распространяться не только в уязвимых группах населения. «Основной путь передачи – половой – незащищенные половые контакты с ВИЧ-позитивным человеком, который не принимает антиретровирусную терапию. Этот путь в нашей стране в 19 году доминирующий – это 60% случаев в структуре заболевания. На втором месте – заражение при употреблении наркотических препаратов внутривенно», – констатировал он.

Врач пояснил, что другие возможные пути передачи ВИЧ – от матери к ребенку, при переливании крови и заражение врача через медицинские инструменты – сегодня крайне редки. «Рост полового пути передачи сохраняется. Темпы распространения приводят к тому, что все мы уже в теме практически. Почти у каждого есть знакомый, родственник, друг, друг подруги, у которых выявлен статус. И мы начинаем задумываться об этом», – сказал врач, обратив внимание, что сейчас наблюдается тенденция феминизации ВИЧ-инфекции – ею все чаще заражаются женщины.

По его словам, сейчас нет прямых оснований говорить, что коронавирус прямо повлиял на распространение ВИЧ-инфекции в России. Однако врач подчеркнул, что никаких положительных изменений не зафиксировано.

«Возникли некоторые проблемы с получением лекарств и медпомощи. Ковид внес некоторые нюансы в работу даже эпидемиологических служб. Трудновато выдерживать темп. Но все тренды неснижения заболеваемости уж точно сохраняются в 2020 году. Но нельзя и сказать о росте заболеваемости. Во-первых, короткий период – эпидемия в России идет меньше года, оценка (как эпидемия повлияла на рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией) должна быть позже, но пока прямых связей мы не видим», – сказал Коннов.

С учетом нынешних тенденций – ростом ВИЧ-инфицированных среди женщин и доминированием полового пути распространения – примечательны слова директора Ассоциации «Е.В.А.» Юлии Годуновой. «К нам ежедневно обращаются женщины, у которых есть ВИЧ. Но мы отмечаем, что в период стало значительно меньше обращений о сексуальном репродуктивном здоровье. Видимо, люди думают о других вещах, но мы предполагаем, что сексом люди не стали меньше заниматься…» – сказала она.

Кроме прочего, эксперты затронули тему особенностей протекания заболевания коронавирусом у ВИЧ-инфицированных. «Мы видим, наши пациенты с ВИЧ гораздо легче переносят ковид. Можно анализировать разные факторы. Возможно, причина в не такой бурной реакции организма на вирус, которая не приводит к цитокиновому шторму. У меня огромная медицинская практика, но не было ни одного пациента, который бы тяжело перенес ковид из сотен, если не тысяч, которых мы наблюдаем регулярно», – заключил Коннов.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 30 сентября 2020 года, согласно предварительным оценкам, в России проживало 1 097 182 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. За девять месяцев в РФ было протестировано на ВИЧ 24 929 033 россиян – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Было выявлено 55 048 новых случаев выявления ВИЧ-инфекции, что на 13,7% меньше прошлогоднего уровня.

«Снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции, вероятно, связано с сокращением объема обследований на ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в Центры по профилактике и борьбе со СПИД в период осуществления противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в справке Центра.

Москва, Александра Быстрицкая

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