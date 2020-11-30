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Понедельник, 30 ноября 2020, 20:09 мск

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Депутат Госдумы предложила обследовать детей на наркотики и алкоголь в рамках диспансеризации

Тестирование детей и подростков на наркотики и алкоголь может быть включено в схему диспансеризации в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступила депутат Госдумы Ирина Яровая сегодня на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. «Есть конкретное предложение», – сказала парламентарий, подытоживая разговор о деструктивных увлечениях подростков.

«Сегодня в структуре ОМС в рамках диспансеризации детей не введена обязательность установления такого опасного заболевания, как алкоголизм и наркомания, – заявила Яровая. – Хотя сама логика диспансеризации направлена государством на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания».

Депутат назвала отсутствие тестов на наркотики и алкоголь серьезным упущением. «Если в обязательную диспансеризацию будут включены, в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более своевременно», – сказала Яровая.

Москва, Татьяна Дорофеева

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