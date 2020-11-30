«Из сферы религии»: в Госдуме заподозрили правительство в сокрытии данных о реальной ситуации в экономике

Российское правительство может намеренно скрывать реальные данные об экономической ситуации в стране. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве. По его оценке, официальные прогнозы кабинета министров перешли в сферу «религии» и «веры».

«Краеугольный камень заключается в том, что у нас нет адекватной правдивой статистики. 2020 год это оголил. Невозможно говорить, что делать, подводить итоги и строить планы, если нет объективных статистических данных. Это свидетельствует только об одном – нет желания и политической воли иметь эти данные для принятия госструктурами соответствующего ответственного решения», – сказал депутат.

«И тогда мы упираемся в то, что и рассказы, как мы боремся с бедностью, как растет или падает экономика – все из сферы ощущений экспертов», – пояснил Калашников.

Более того, как считает парламентарий, прогнозы правительства РФ – нечто из «сферы религиозной, из сферы веры». «Правительство представляет три прогноза, говорит, что все они равновероятны, но расчёты сделаны по наиболее оптимистичному. У Госдумы, конечно, нет оснований не доверять профессионалам из правительства, мы утверждаем. Но при условии, что есть три равновероятных сценария, уже вопрос, какому верить? Все это вопросы исключительно веры», – сказал он.

Напомним, ранее министерство экономического развития пересмотрело в сторону улучшения прогноз экономического спада в России на 2020 год – до 3,9% с 4,8% в июньской версии. В конце октября Центробанк РФ также улучшил свой прогноз падения российской экономики в текущем году – с июльской оценки в 4,5-5,5% до 4-5%. Согласно последней оценке ЦБ, с учетом данных за III квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 года будет ближе к 4%.

Согласно прогнозу кабинета министров, экономика РФ восстановится до докризисного уровня в конце 2021 года с последующим ростом. Комментируя в октябре эти планы, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов обращал внимание, что правительственные прогнозы не учитывают вторую волну коронавируса. «Не совсем понятна их обоснованность оптимизма на рост 21-22 годах. Так и не была объяснена логика: они увеличили прогноз на 22 год, при том что никаких структурных изменений в экономике не заложено. В 22 году должно быть повышение долгосрочных темпов экономического роста. Откуда они у нас должны прийти?» – возмутился экономист.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.11.20

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