COVID-19 в России: темпы заболеваемости замедлились на фоне резкого сокращения тестирования россиян

В России снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом количество проведенных тестов, по данным оперативного штаба, заметно сокращается с каждым днем.

«В целом по РФ мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ», – цитирует Попову ТАСС. Снижение темпов распространения нового коронавируса происходит на фоне сокращения количества тестов на COVID-19: по информации оперативного штаба, в последние сутки было проведено лишь 333 тысячи исследований, в то время как накануне сообщалось о 474 тысячах, а днем ранее – о 545 тысячах тестов. Таким образом, судя по данным оперштаба, только за последние три дня объем тестирования в РФ сократился более чем на треть.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что ситуация не станет хуже после новогодних праздников, и призвала власти самых проблемных регионов запретить массовые мероприятия в декабре и январе. Сейчас ведомство готовит рекомендации по проведению новогодних праздников в период пандемии.

«И мне очень хочется надеяться, что в праздники и праздничные дни после новогоднего праздника грамотное и четкое противоэпидемическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить ее и сохранить жизнь и здоровье населения», – заявила Попова.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо» (цитата по «Интерфаксу»).

На данный момент ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась в 58 регионах, прирост новых случаев замедлился в трех субъектах, и продолжает увеличиться в 24 краях и областях. За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая заражения коронавирусом – это на 64 больше, чем днем ранее. Суточная смертность превышает 500 летальных случаев уже в четвертый раз. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 2 322 056, а количество летальных исходов увеличилось до 40 464.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.12.20

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