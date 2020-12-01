Россия близка к созданию вакцины от ВИЧ

В России есть собственные прототипы вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработку препарата ведет, в частности, научный центр «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом сегодня заявила журналистам главный санитарный врач РФ Анна Попова.

По ее словам, Россия «использует все возможности для завершения разработки вакцины от ВИЧ». «У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины, – цитирует Попову ТАСС. – Научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в РФ имеют свои прототипы».

При этом бюджет по лекарственному обеспечению ВИЧ-инфицированных в России в этом году превысил 27 млрд рублей, в 2021 году он составит 29,4 млрд рублей, отмечает «Интерфакс».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что тенденций к росту цен на такие препараты нет, и все нуждающиеся в антиретровирусной терапии ее получают.

Ранее главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус подчеркивал, что Россия уже вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, однако достичь более низкого уровня не получается – для этого необходима вакцина.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.12.20

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