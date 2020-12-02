Школьников отправят учиться в торговые центры? Девелоперы пытаются снять с себя социальные обязательства

Инициатива министерства строительства РФ о размещении школ и детских садов в многофункциональных зданиях вызвала широкий общественный резонанс. Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты предположили, что это может оказаться попыткой строительного лобби снять с себя социальные обязательства. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский обратил внимание, что сегодня число детских садов и школ во многом увеличивается за счет обязанностей застройщика, который при возведении жилых объектов должен обеспечить для них и социальную инфраструктуру.

«Я хочу сказать, что во многих регионах сложилась ситуация, что девелопер эти школы годами не может сдать в эксплуатацию, по многим причинам. Сегодня заморозить строительство датского сада легче, чем сдать его в эксплуатацию», – сказал он.

Володарский пояснил, что инициативу министерства можно рассматривать с учетом фактора строительного лобби. «Я думаю, что это – некая попытка Минстроя под возможным давлением лобби девелоперов создать условия для того, чтобы нежилые помещения можно было бы вводить в эксплуатацию в рамках многофункционального здания. Таким образом, они уходят об обязанности строительства отдельно стоящих детских садов и школ. Это только мои догадки. Но ветер может подуть и в эту сторону», – отметил он.

Как считает исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский, такая ситуация несет для государства дополнительные риски, учитывая жесткие регламенты при строительстве социальных объектов. «Как бы так не получилось, что такая школа стала «золотой» для государства. Представьте, объект сдается, а потом придется достраивать и переделать по всем нормам – и вентиляцию, и канализацию, и многие вещи, которые не доделал застройщик. Получается, что будет конфликт интересов застройщика и государства», – сказал он.

При этом Оболонский подчеркнул, что главный вопрос – как в многофункциональных зданиях будет обеспечена должная охрана и безопасность детей, возможно ли организовать там соответствующее питание для детей и обеспечить занятия физкультурой.

По его словам, под «многофункциональным центром» можно понимать, в том числе, торговые центры. «А здесь встает вопрос социального окружения. Где торговый центр – там продажа алкоголя, там реклама фастфуда…» – отметил эксперт.

Как считает Володарский, чтобы снять все эти вопросы, Минстрой должен выступить с объяснением инициативы. «Пусть Минстрой сделает какое-то более четкое заявление и будет общаться с сообществом на унифицированном языке. Потому что и СМИ, и мы, люди из сферы образования, слово «многофункциональный центр» восприняли слишком буквально. Если речь идет о жилых кварталах, понятно, что есть нюансы», – заключил он.

Напомним, 26 ноября министерство строительства и ЖКХ РФ сообщило о подготовке проекта изменений в правила строительства многофункциональных зданий, согласно которому появится возможность размещать в таких комплексах школы.

По мнению авторов инициативы, подобные решения могут быть чрезвычайно востребованы в малых городах. Однако, по оценкам экспертов, в таких же зданиях могут размещаться комплексы помещений торгово-развлекательного назначения, атриумы и вокзалы.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.12.20

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