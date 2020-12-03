Вопрос решен: Чубайс уйдет с поста главы «Роснано»

Правительство РФ утвердило директиву об «обязательной поддержке» кандидатуры первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост главы УК «Роснано». Документ подписан вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«Представители Российской Федерации в совете директоров акционерного общества «Роснано» <…> обязаны голосовать «за» проект решения, обеспечивающий досрочное прекращение полномочий председателя правления ООО «УК «Роснано» А.Б.Чубайса и избрание председателем правления ООО «УК «Роснано» С.А.Куликова сроком на 5 лет», – говорится в тексте директивы.

Как сообщал «Новый День», ранее о возможном уходе Чубайса сообщали источники СМИ, однако официального подтверждения его отставки не было. Отмечалось, что глава «Роснано» якобы получил предложение «заняться Арктикой». Сам Чубайс ответил на эти сообщения в шутливой манере: «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью – вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».

Накануне, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин предложил Куликову возглавить «Роснано». «Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития «Роснано». Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики», – сказал глава государства.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.12.20

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