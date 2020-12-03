«Все разногласия трактуются в пользу бизнеса»: правительство РФ согласилось исправить программу льготного кредитования

Программа льготных кредитов для бизнеса, выданных в период ограничительных мер, будет скорректирована. Работодателям разрешат уточнить численность сотрудников, что позволит им получить списание задолженности в апреле 2021 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«На протяжении всего периода действия программы мы мониторили ее и обсуждали с бизнесом, – сообщил он в ходе круглого стола, посвященного реализации этой программы. – В последнее время поступало много вопросов, в том числе по порядку списания. Мы собрали все замечания, отработали их и подготовили соответствующий проект постановления».

«Все потенциальные разногласия трактуются в пользу бизнеса», – уточнил он. На сайте Минэкономразвития сообщается, что соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства РФ.

В частности, заемщикам дадут возможность уточнить численность занятых в отчетах для Пенсионного фонда. «Пересмотреть решение банка можно будет не позднее 25 декабря 2020 г. Заемщики, переведенные банком на период погашения в связи с падением численности занятых, смогут представить уточненные сведения в ПФР и, как следствие, остаться в программе. Это позволит претендовать на списание кредита большему количеству предпринимателей», – говорится в сообщении.

Кроме того, остаться в программе смогут самые первые заемщики, которые подали заявки на кредиты до 25 июня. В тот период банки не обладали оперативными данными на 1 июня по численности сотрудников у этих работодателей, и руководствовались цифрами на 1 апреля. Однако за этот период у некоторых работодателей она снизилась.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в сентябре направлял в правительство письмо, в котором сообщал, что «обращаясь за кредитом, [предприниматели] были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования».

В Минэкономразвития подчеркнули, что программа ФОТ 2.0 стала одной из самых востребованных антикризисных мер. Так, поддержкой воспользовались оптовая и розничная торговля (41%), гостиничный бизнес и общественное питание (11%), обрабатывающие производства (9%), здравоохранение и социальные услуги (4%), строительство (4%).

Москва, Татьяна Дорофеева

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