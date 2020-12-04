В России на «дистанционку» переведено 20% школьников

Каждый пятый российский школьник учится дистанционно. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый день», сообщил заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев сегодня на ежегодном совещании председателя Совета Федерации с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

«Сегодня 20% обучающихся в школах вынуждены обучаться с применением дистанционных образовательных технологий», – сказал Корнеев, подчеркнув, что «это временная, вынужденная мера, и все мы ждем, чтобы обучающиеся вернулись к привычному всем формату обучения».

Замминистра отметил, что возмущение родительской общественности вызвано не тем, что внедрена принципиально новая и масштабная система удаленного обучения – поскольку основы для него были заложены еще в 2012 году законом об образовании, а отсутствием четкого нормативно-правового регулирования этой сферы.

Чиновник заверил, что резонансный законопроект о дистанционном обучении, который находится на рассмотрении в Госдуме, не направлен на повсеместный переход на эту систему в школах. По его словам, документ разграничивает полномочия министерств просвещения и науки в части утверждения порядка дистанционного обучения в школах и учреждениях высшего образования. После принятия закона каждому из министерств надо будет издать соответствующий приказ.

Минпросвещения привлекло к разработке документа Институт возрастной физиологии Российской академии образования. «В [приказе] будут урегулированы вопросы, прежде всего, защиты здоровья обучающихся, организации образовательного процесса, продолжительности уроков, режима отдыха, – сообщил Корнеев. – Очень важно, что мы закрепим в нем и формы взаимодействия педагога и облучающегося при дистанционной форме обучения».

Министерство представит проект этого приказа в Госдуму сразу после того, как законопроект о «дистанционке» будет принят в первом чтении, пообещал Корнеев. «Мы обязательно его широко обсудим с родительским и педагогическим сообществом», – заверил замминистра.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.12.20

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