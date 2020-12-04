«Говорящие цифры»: вице-мэр Москвы назвала процент заболевших коронавирусом после вакцинации

В Москве из 20 тысяч человек, получивших вакцину «Спутник V», коронавирусом заболели 273. Об этом сегодня сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день уже более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины. Мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших – это 1,5% от привитых», – цитирует Ракову «Интерфакс».

По словам вице-мэра, часть вакцинированных получала плацебо, однако кто именно – пока неизвестно. «То есть эти цифры сами за себя говорят об эффективности данной вакцины», – считает Ракова.

Как сообщал «Новый День», вакцину «Спутник V» в крайне сжатые сроки разработали специалисты института им. Гамалеи Минздрава России. Препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

В настоящее время в Москве началась запись на вакцинацию от COVID-19. Прививка будет сделана, в первую очередь, медработкникам, учителям и работникам городских социальных служб. По мере поступления вакцины список граждан, которые смогут привиться, будет расширен.

Предполагается, что работа пунктов вакцинации начнется с 5 декабря.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.12.20

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