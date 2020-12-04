Мультисистемный воспалительный синдром: в мэрии Москвы назвали число детей с «тяжелейшим осложнением» после заражения COVID-19

В Москве с начала распространения covid-19 новой инфекцией заразилось более 45 тысяч детей. Как сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова, часть из них столкнулась с тяжелейшим осложнением – мультисистемным воспалительным синдромом.

«Всего за весь период пандемии коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей. Конечно, всем хорошо известно, что дети чаще являются переносчиками вируса, нежели тяжелыми пациентами. Однако за это время были госпитализированы более 2 тысяч детей, а значит – они болели настолько серьезно, что им потребовалась стационарная помощь», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Ракова подчеркнула, инфекция не настолько безобидна для детей, как это считается. «110 детям, к сожалению, пришлось столкнуться с тяжелейшим осложнением – мультисистемным воспалительным синдромом. Он был спровоцирован именно коронавирусной инфекцией. То есть говорить однозначно о том, что дети не болеют коронавирусом и он для них не страшен, к сожалению, все-таки нельзя», – сказала вице-мэр, отметив, что в настоящее время несколько десятков детей находятся в Морозовской больнице.

Как сообщал «Новый день», за минувшие сутки в России выявлено 27 403 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Больше всего случаев заражения вновь выявлено в Москве – 6 868. Из них 42,3%– граждане от 18 до 45 лет, 31,4%– от 46 до 65 лет, 15%– от 66 лет и старше, 11,3% – дети.

Москва, Александра Быстрицкая

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