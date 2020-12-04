Поступает множество обращений: «Альянс врачей» заявил о принудительной вакцинации от COVID-19

Независимый профсоюз медработников «Альянс врачей» заявил о получении множества обращений от сотрудников больниц и поликлиник по вопросу вакцинации от COVID-19. «Коллеги, не поддавайтесь унижениям и незаконным приказам, вы свободны и вольны принимать решения сами», – призвали в профсоюзе.

Сегодня в Москве началась запись на вакцинацию от COVID-19. «Видимо поэтому сегодня с утра нам звонят и пишут множество медработников, – говорится в обращении на странице «Альянса врачей» в «Фейсбуке». – Многих из вас сейчас в принудительном порядке пытаются заставить вакцинироваться вакциной от COVID-19, которая не прошла необходимых клинических испытаний по безопасности и эффективности».

В профсоюзе подчеркнули, что каждый гражданин сам несет ответственность за собственное здоровье, и признали, что понимают стремление власти в разгар пандемии снизить нагрузку на систему здравоохранения. Однако это не должно происходить за счет ущемления прав и свобод медработников, пояснили в «Альянсе врачей».

«Независимый профсоюз «Альянс врачей» требует: соблюдать существующее в стране законодательство и международное право, соблюдать права медицинских работников и права всех граждан Российской Федерации, немедленно прекратить психологическое давление и принуждение к вакцинации медработников и других групп населения, – говорится в обращении «Альянса врачей». – Каждый должен свободно принять решение согласиться на себе испытывать эту вакцину или отказаться от испытаний».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что за первые пять часов на вакцинацию записалось уже пять тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.12.20

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