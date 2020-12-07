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Понедельник, 7 декабря 2020, 17:31 мск

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В Москве привились от covid-19 почти 2 тысячи человек

В Москве за первые два дня работы прививочных пунктов вакцинацию от коронавируса прошли 2 тысячи человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

«Мы начали обкатку масштабной системы вакцинации граждан. <...> 4 декабря мы открыли электронную запись групп рисков. В первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. В выходные, в субботу и воскресенье, мы открыли прививочные пункты, на которых привилось около 2 тыс. человек», – сказал Собянин (цитата по РБК).

Мэр отметил, что система готова к более масштабной вакцинации, и выразил надежду на поставки больших объемов вакцины в дальнейшем, что позволит расширять группы граждан для участия в прививочной кампании.

Москва, Светлана Антонова

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