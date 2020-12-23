«Пока президент не вмешался…» Госдума разрешила правительству РФ регулировать цены на продукты первой необходимости

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении законопроект, который позволяет правительству устанавливать предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких регионов.

«Мы с вами сегодня принимаем решение в третьем чтении, предоставляем правительству возможность регулировать цены. Решение необходимое, связано с тем, что цены растут. И пока Президент не вмешался, все это было разговорами», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Закон регламентирует отдельные процедуры официального статистического учета и оптимизирует подходы к агрегированию информации. Первичные статистические данные информационной системы статучета будут агрегироваться преимущественно в электронном виде, что позволит более оперативно принимать решения.

Володин также отметил, что ранее этот вопрос обсуждался на Совете ГД. «Считаем правильным пригласить 20 января министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова для того, чтобы заслушать в том числе, об исполнении нормы принятого закона», – цитирует его слова пресс-служба Госдумы.

Напомним, в начале декабря президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства РФ обратил внимание на существенный рост цен на продовольствие. Глава государства подчеркнул, такую ситуацию объяснить «пандемией» не получится, и призвал не допустить ситуацию, когда у населения будет не хватать денег на продовольствие.

Позже правительство было вынуждено договориться с производителями и торговыми сетями о заморозке цен.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.12.20

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