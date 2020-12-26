Снова в рост: за сутки в России подтверждено более 29 тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки подтверждено еще 29 258 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах – днем ранее эта цифра составляла 29 018. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, из общего числа заболевших 15,6% являются бессимптомными. За сутки скончалось 567 пациентов, полностью выздоровело 28 185 человек.

Наибольшее число зараженных вновь выявлено в Москве – 7 480 случаев. На втором месте находится северная столица, где обнаружено 3 755 новых заболевших, в Подмосковье подтверждено 1 615 случаев.

В пятерку регионов с наибольшим суточным приростом попали также Нижегородская область (+501) и Псковская область (+425). Меньше всего новых заболевших коронавирусной инфекцией обнаружено на Чукотке (+6), в Ненецком автономном округе (+7), и Еврейской автономной области (+17).

За сутки в Москве скончалось от COVID-19 еще 77 человек, в Санкт-Петербурге – 82, в Московской и Нижегородской областях – по 19. Зимний рекорд по количеству новых случаев был зафиксирован 24 декабря – тогда было обнаружено 29 935 новых заболевших. В целом на 26 декабря в России подтверждено 3 021 964 случая заражения коронавирусом. От новой болезни скончалось 54 226 человек, выздоровело 2 426 439. В настоящее время новой инфекцией в России болеют 541 299 человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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