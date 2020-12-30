«Не сдулись!» Тихановская заявила о реструктуризации протеста в Белоруссии

Протесты в Белоруссии меняют форму и организацию, но «не сдулись». Об этом заявила экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

«Важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-то говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Тихановская пояснила, что ее штаб, белорусы в стране и за рубежом «реструктуризируются, лучше организуются, нацелены на совместную работу со всеми инициативами и организациями, чтобы продолжить протест».

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко. Участники акций требуют отставки действующего главы государства, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.

Осенью и в декабре акции протеста продолжались. В последние время оппозиционеры изменили тактику: они собираются во дворах небольшими группами, которые потом стекаются в определенные места в каждом районе и оттуда уже выдвигаются колоннами, чтобы пройти маршем по улицам.

Тихановская и ее сторонники считают, что она победила на выборах. Но политик вскоре после выборов выехала в Литву. Она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России по делу о призывах к захвату власти. Позже прокуратура также приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им. Против ряда представителей оппозиции также возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

Минск, Александра Быстрицкая

Минск. Другие новости 30.12.20

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