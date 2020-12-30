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Среда, 30 декабря 2020, 16:08 мск

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Путин поручил создать водородные автобусы

Фото: пресс-служба Кремля

В 2023 году в России должны появиться водородные автобусы. Такое поручение дал сегодня президент РФ Владимир Путин премьер-министру Михаилу Мишустину.

В ходе онлайн встречи глава государства призвал правительство «не забывать о городском транспорте». «Прошу Вас тоже иметь это в виду, наши планы – в целом, мы их уже достаточно «разогнали» в хорошем смысле этого слова, – планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе в высшей степени востребована по экологическим соображениям. «С учётом требований к сохранению природы, с учётом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе – а мы знаем, что оно с экологической точки зрения желает много лучшего, и выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах», – отметил президент.

«И потом следующий шаг – на водороде нужно делать локомотивы», – добавил Путин.

Напомним, в октябре правительство приняло план «Развития водородной энергетики в РФ до 2024 года». Согласно этому документу, планируется поддержать пилотные проекты – такие, как создание газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе, установок по производству водорода без выбросов углекислого газа.

Москва, Александра Быстрицкая

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