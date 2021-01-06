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Раскол в РПЦ

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Среда, 6 января 2021, 19:27 мск

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«Глупые люди». глава РПЦ раскритиковал неверующих в опасность пандемии

Фото: пресс-служба Кремля

Глава Русской православной Церкви подверг жесткой критике тех, кто не верит в опасность пандемии коронавируса и не считают нужным соблюдать меры предосторожности.

«Знаю, есть люди, которые ни во что не верят – ни в болезнь, ни в опасности, которые пренебрегают медицинскими предписаниями. Но мы, верующие, знаем, что в мире есть не только эти глупые люди – а их можно так назвать, но есть еще и множество тех, кто и в Бога не верит», – сказал патриарх Кирилл, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам главы РПЦ, феномен неверия всегда опасен. «Очень опасно, когда люди не верят в Бога. Смертельно опасно, так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от нее», – считает предстоятель.

Патриарх также призвал носить маски, стараться сохранять дистанцию друг от друга, «не делать многое из того, к чему мы привыкли, потому что наша неосторожность может послужить причиной страшного заболевания».

Москва, Светлана Антонова

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