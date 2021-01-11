Оккупационное название: Литва заявила, что «России» не место в Белоруссии

Литва готова официально переименовать Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

«Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России. «Беларусь – означает «Белая Русь», а не Россия, и это должно быть отражено в названии, которое мы используем. Если белорусы выразят такое пожелание, то мы обязательно рассмотрим этот вопрос так же, как мы уже изменили название Грузии на Сакартвело», – цитирует слова министра «Интерфакс».

Ландсбергис отметил, что в минувшую пятницу, 8 января, уже обсуждал этот вопрос с экс-кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской.

Напомним, с конца декабря Литва официально узаконила название Грузии как «Сакартвело», которые будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке. Решение было принято после просьб и заявлений грузинских политиков, считающих, что «Грузия» является русским названием.

Как сообщал «Новый День», Тихановская уехала в Литву после выборов президента Белоруссии.

Вильнюс, Александра Быстрицкая

Вильнюс. Другие новости 11.01.21

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