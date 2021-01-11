Правительство РФ снизило ставки по льготным кредитам для малого бизнеса

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготного кредита для малого и среднего бизнеса. Согласно документу, ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ на 2,75%.

На сегодняшний день ставка ЦБ составляет 4,25%, значит – кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Займы доступны не только представителям малого и среднего бизнеса, но и тем, кто платит налог на профессиональный доход (самозанятым). Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Для получения займа необходима регистрация в едином реестре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе – сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.21

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