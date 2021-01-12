Люди старшего возраста составили почти половину от общего числа получивших прививку от covid-19 в Москве

Почти половина (42%) прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве – горожане старшего возраста. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это основная группа риска, именно пожилые люди чаще всего переносят COVID-19 в тяжелой форме. Мы благодарим горожан старшего возраста, что они ответственно относятся к своему здоровью, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и защитили себя и своих близких», – цитирует вице-мэра оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Вакцинация против коронавируса в Москве началась 5 декабря. Первыми начали получать прививку работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб. Позднее к ним присоединились сотрудники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг, промышленных предприятий, энергетики, транспорта и средств массовой информации, а также органов власти, банков и сферы ЖКХ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 13 января открывается запись на вакцинацию для научных работников, сотрудников компаний связи, телекоммуникаций и информационных технологий, риелторы, сотрудники гостиниц и турфирм, а также соцработники частных и некоммерческих организаций.

Сейчас в Москве работает 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. 14 января их количество увеличится до 100.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.01.21

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