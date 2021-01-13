Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса с понедельника, 18 января. По словам главы государства, для этого в стране есть все необходимое.

«На прошлой неделе мне Михаил Владимирович (Мишустин) докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», – сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с тем президент поручил кабинету министров готовить соответствующую инфраструктуру. «Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», – отметил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова со своей стороны уточнила, что до конца января в гражданский оборот поступит более 2,1 млн доз вакцины. «Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года», – сказала она.

Комментируя общую ситуацию, глава государства обратил внимание, что снижение заболеваемости «не должно нас успокаивать». «Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удаётся задушить эту болезнь, не удаётся предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», – подчеркнул президент (цитата по сайту Кремля).

«Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнёрами по этим вопросам. Всё это взаимосвязано, передвижение неизбежно, и то, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, транспортные связи, авиационные и другие, – это всё временные меры, но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции», – пояснил Путин.

Как сообщал «Новый День», в России второй день подряд суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией держится на отметке меньше 23 тысяч человек. По данным оперштаба по мониторингу ситуации с Covid-19, за минувшие сутки в стране выявлено 22 850 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, у 13,5% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Днем ранее было зарегистрировано 22 934 случаев заражения. Общее число подтвержденных диагнозов Covid-19 в России с начала пандемии достигло 3 471 2053.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.21

Росфинмониторинг и ЦБ объяснили новые правила контроля за оборотом наличных. / Метель и снежные заносы: в московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности. / «Сейчас закроют границы с Германией…» Навальный заявил о возвращении в Россию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»