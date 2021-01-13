«Британский» штамм коронавируса в России обезврежен: единственный пациент уже выздоровел

Единственный в России носитель «британского» штамма коронавируса выздоровел. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«На сегодня в РФ случай выявления «британского» штамма – пока единственный. Дальнейшего распространения инфекции не произошло. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.21

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