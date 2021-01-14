«Эти негодяи из государства посягнули на святое, на наши деньги»: Россию ждет отмена налоговых льгот

Российские власти официально признали тяжесть налогового гнета. При этом сегодня на Гайдаровском форуме были озвучены еще два вывода, которые не могут не настораживать: «потенциала для существенного и долгосрочного снижения налоговой нагрузки у государства нет», а половина предоставляемых налоговых льгот – неэффективна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Макаров, являясь модератором дискуссии о будущем налоговой системы РФ после пандемии, обратился к заместителю министра финансов РФ Алексею Сазанову с вопросом, который уже давно поднимает большинство российских экономистов.

«У вас нет ощущения, что уровень налоговой нагрузки у нас уже не просто высок, а запредельно высок. Если мы хотим, чтобы налоги именно платились, чтобы система работала более эффективно, пора в ближайшее время ставить вопрос о снижении налоговой нагрузки? Вы же это чувствуете?» – сказал Макаров.

Однако Сазонов попытался парировать тем, что в сравнении «с другими странами, уровень фискальной нагрузки в России далек от запредельного». Макарова такой ответ явно не удовлетворил.

«У нас и зарплаты далеки от тех, с которыми мы сравниваем. Я вообще не люблю сравнивать. Мы в разном мире живем. При нашем уровне жизни, а с учетом объективных обстоятельств бедность будет расти, у вас нет ощущения, что без снижения налоговой нагрузки мы не сможем решать экономические проблемы. Не бюджетные проблемы, а именно стимулировать развитие экономики?» – сказал глава думского комитета.

На этот вопрос замглавы Минфина ответил категорично. «Тогда нужно говорить, есть ли на это потенциал у российской экономики. На мой взгляд, потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет», – констатировал он.

Макаров, в свою очередь, обратил внимание, что в бюджете каждый год остаются неиспользованные средства, которые можно было бы использовать для ослабления фискального гнета. «Один триллион рублей не использовали в течение года, причем, это – лучший результат. В предыдущие годы больше не использовали. Остаются деньги, остаются… Понятно, что не пропадут, что будут истрачены на что-то хорошее. Но, забегая вперед, я скажу, что и на следующий год тоже триллион останется. Бардак-то полный пока, порядок только наводится. Если остается триллион свободных денег, может быть, это и есть тот потенциал, чтобы снизить налоговую нагрузку в тех сферах, которые могли бы стать локомотивами роста. Вы взвешиваете такие возможности или нет?» – отметил Макаров.

«Я взвешиваю постоянно, Андрей Михайлович. И не только я. Весь минфин этим занимается», – ответил Сазанов. «Но пока трлн не истрачен и возможности снизить нагрузку нет», – продолжил за него Макаров.

Сазанов заявил, что налоговую нагрузку нельзя снизить на год или два, так как это «должна быть системная долгосрочная мера». «Если мы говорим о долгосрочном потенциале снижения нагрузки, долгосрочного потенциала нет. Если появляются излишки, их нужно направить на развитие, но фискальные меры должны быть долгосрочными», – подчеркнул он.

Тем не менее, Макаров обратил внимание еще на один потенциальный выход из ситуации. «У нас действуют налоговые льготы на общую сумму 12 трлн рублей. При этом сколько лет мы говорим об эффективности этих льгот? Воз и ныне там. Я могу сказать так, в общем виде, что половина из них неэффективна. А это разве не возможность снижения налоговой нагрузки?» – отметил глава бюджетного комитата Госдумы.

По его мнению, правительству следует действовать в отношении льгот более решительно. «Да, это будет непопулярная мера. Телеграм и все остальные будут вопить, что эти негодяи из государства посягнули на святое, на наши деньги. Да, проплаченные СМИ будут писать: «Ах эти негодяи в правительстве, в законодательстве не понимают…». Но, может быть, взять и пересмотреть льготы? Не говорить о том, что их нужно пересматривать, а реально взять и пересмотреть их эффективность», – сказал он.

«Налоговая же может пересмотреть. Налоговая же у нас сейчас может все, даже пособия может выдавать. Выяснилось, что другие инструменты государства не работают, а налоговая работает. Значит, можно налоговую нагрузить абсолютно не свойственными ей функциями. Давайте проведем эту работу, скажем, что со следующего года отменяем неэффективные льготы, но потенциал используем на то, чтобы простимулируем то, что может стать локомотивом экономического роста», – заявил Макаров, не уточняя, какие именно сферы, могут рассчитывать на это звание «локомотива».

«Андрей Михайлович, это очень хорошее предложение», – согласился глава Минфина.

Напомним, в ноябре фракция «Единая Россия» в Госдуме заблокировала предложение об обнулении налога на доходы физлиц для граждан, чей доход в месяц составляет менее 17 тысяч рублей. В декабре – два схожих законопроекта о понижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Москва, Александра Быстрицкая

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