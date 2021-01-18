Почти 200 тысяч москвичей получили прививку от коронавируса

В Москве прививку от коронавирусной инфекции уже получило 190 тысяч человек, новые пункты вакцинации на этой неделе будут открыты в московских торговых центрах и театре «Геликон Опера». Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, на вакцинацию записалось 100 тысяч москвичей. Чтобы прививки могли получить все желающие в максимально короткие сроки, отдельный прививочный пункт был открыт в ГУМе, в ближайшие дни начнут работать выездные бригады в других торговых точках столицы. «Если такой формат будет пользоваться популярностью, мы будем увеличивать их количество», – уточнила Ракова, слова которой цитирует «Интерфакс».

С 20 января в Москве планируется открыть новые пункты вакцинации. Согласно данным на сайте мэра и правительства столицы, в частности, они появятся в офисе «Мои Документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», фудмолле «Депо», ТРЦ «Океания», «ТРЦ «Город», театре «Геликон Опера». С 27 января по 2 февраля будут работать пункты в ТРЦ «Саларис» и ТК «Л-153», с 3 по 9 февраля – в ТРЦ Columbus и ТРЦ «Калейдоскоп». Кроме того, в Москве открыто 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник, которые работают каждый день по записи. Вакцинацию уже проводят и некоторые частные медучреждения.

Москва, Алевтина Белова

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