Москва обновила суточный антирекорд по числу погибших от коронавируса

В Москве установлен новый антирекорд по числу погибших от коронавируса – за сутки скончалось 84 человека. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Стоит отметить, что нынешний январь уже второй раз бьет антирекорды – до этого самое большое количество смертей от COVID-19 в Москве было зафиксировано 15 января, когда умер 81 человек.

Напомним, за минувшие сутки в столице было подтверждено 3 115 новых случаев заражения, что оказалось ниже уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге, где выявлено 3 281 инфицированных.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели столичные власти сообщили об отмене части коронавирусных ограничений. В частности, с 18 января отменено дистанционное образование для всех школьников. При этом мэр города Сергей Собянин назвал эпидситуацию в городе неопределенной.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.01.21

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