«Хватит принимать позу страуса»: спикер Госдумы обрушился с критикой на США под аплодисменты депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обрушился с критикой в адрес США, посвятив ситуации в этой стране большую часть своей речи на открытии весенней сессии нижней палаты российского парламента. Председатель Думы считает, что США вновь будут вмешиваться в предстоящие в России выборы, а помогать им станут союзники по НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Володин предложил комитету Госдумы по международным делам подготовить предложения к международным организациям выработать решения по ситуации с демократией в США. «Хватит принимать позу страуса», – заявил он, подчеркнув, что на фоне происходящего в Европе и США российская политическая система «на протяжении 20 лет показывает свою эффективность».

В России в сентябре состоятся выборы в Государственную думу, напомнил спикер Госдумы. «Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно в строгом соответствии с национальным законодательством, – сказал он. – При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию».

«Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов США и их союзники по НАТО», – заявил Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что ранее вмешательство США в избирательные кампании в России и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, однако после ситуации со штурмом Капитолия «всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединенных штатов Америки нет». Зал встретил это заявление дружными аплодисментами.

«Их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольная обществу, – констатировал Володин. – Отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами. Мы об этом неоднократно говорили».

Отдельно спикер нижней палаты российского парламента отметил, что американское «голосование по почте не выдерживает никакой критики». «Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируемая, кто и когда голосовал по этим бюллетеням проверить невозможно», – заявил он.

Государство с такой избирательной системой «не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании» сделал в итоге вывод спикер Госдумы. Зал вновь отреагировал на это заявление аплодисментами.

Как пояснил Володин, причины сложившейся в США ситуации – в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которого «вражда, развязанная по всей стране». По его словам, «многие годы американская элита сталкивала граждан между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному, гендерному принципу, по политическим предпочтениям», и эти явления обострились в ходе президентской гонки.

Россия всегда выступала против насильственных неконституционных действий, подчеркнул спикер Госдумы, а США, напротив, «эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела».

Теперь с учетом сложившейся ситуации, «Вашингтону придется признать, что либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды», заявил спикер Госдумы, отметив, что одним из последних действий в этом ряду стало лишение действующего президента США «фундаментального права – свободы слова», поскольку ему «заблокировали доступ к коммуникациям с избирателями».

Как считает Володин, случившееся в США требует международной оценки. В этой ситуации спикер Госдумы предложил думскому комитету по международным делам подготовить предложения к международным организациям выработать решения по ситуации с демократией в США.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.01.21

Москва обновила суточный антирекорд по числу погибших от коронавируса. / В Москве возобновили рост цены на бензин. / Осужденного экс-полковника Захарченко ждет новый суд за взятки в 1,4 млрд рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»