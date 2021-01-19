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Вторник, 19 января 2021, 18:26 мск

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Россия поможет жителям ЛНР и ДНР получить прививки от коронавируса

Россия поможет организовать вакцинацию от коронавируса на территории ЛНР, ДНР, Нагорного Карабаха в зоне ответственности миротворческого контингента и в Приднестровье. Соответствующее протокольное поручение было принято сегодня по предложению первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Константина Затуллина.

«Кроме нас, помочь им организовать вакцинацию некому, – заявил депутат. – Я не упомянул Абхазию и Южную Осетию, поскольку, насколько я знаю, такие решения уже приняты».

Парламентарии не стали возражать против такой инициативы. «Поручение принимается», – заключил вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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