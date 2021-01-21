В Москве от COVID-19 вакцинировано почти четверть миллиона человек

В Москве более 220 тысяч человек привилась от коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей», – отметил он в своем блоге.

Комментируя общую ситуацию с коронавирусом, столичный градоначальник также добавил, что в городе «ощутимо снизилась и госпитализация», в день в больницы попадает 1200-1300 человек против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни.

По его словам, на сегодняшний день в коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тысячи человек – минимальное количество с конца ноября. При этом свободно свыше 9 тысяч коек.

Напомним, сегодня Собянин также заявил, что ситуация с коронавирусом «внушает осторожный оптимизм», поэтому власти решили смягчить ограничительные меры – с пятницы возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и других мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости помещений.

Как сообщал «Новый День», одновременно с нарастающими темпами вакцинации в обществе активно обсуждается вероятность введения ковид-паспортов. Накануне, комментируя эту тему, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратил внимание, что вакцины, хотя и являются довольно эффективными, но люди, которые сделали прививку, могут быть носителями вируса. «Эффективность вакцины 92%, это значит, что 8 человек из 100 могут заболеть – в более слабой форме, но могут. Все требует серьезного обсуждения, доказательства, что введение ковид-паспортов и ограничения будут эффективны», – сказал он.

Кроме этого, Фадеев отметил, что не все категории граждан имеют возможность сделать прививку. «Дети и подростки, беременные, люди с некоторыми заболеваниями – по моим примерным подсчетам, таких в стране 35-40 млн человек. Это четверть населения страны», – констатировал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.01.21

В России подскочили заболеваемость и смертность от коронавируса. / В Подмосковье поймали подростков, готовивших вооруженную атаку на школу. / Минздрав упростил требования к хранению вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»