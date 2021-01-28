Эксперт: Подключение ФНС контролю за ростом цен может привести к точечному увеличению налогов

Подключение Федеральной налоговой службы (ФНС) к регулированию цен на продукты может свидетельствовать о предстоящем точечном росте налогов и сборов, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский. На пресс-конференции в Москве эксперт подчеркнул, что сельское хозяйство сейчас является одной сфер «теневой экономики», и выразил надежду, что налоговики смогут отследить такие цепочки.

«Если мы привлекаем Федеральную налоговую службу, а это делается ну не от безысходности, а потому, что для Михаила Мишустина это наиболее понятное ведомство, – мы, скорее всего, <…> не новое регулирование увидим, а точечный рост налогов и дополнительные сборы на те сферы, где ныне получается сверхприбыль. Вот об этом почему-то никто не думает», – подчеркнул Кричевский.

«Вы об этом беспокойтесь, – обратился эксперт к производителям, которые взвинчивают цены в погоне за сверхприбылью. – Потому что вы же останетесь крайними».

Экономист обратил внимание, что сельское хозяйство в России является одной из самых криминальных сфер, поскольку закупки товаров часто ведутся за наличный расчет. В частности, на юге страны осенью 2020 года таким образом бизнес скупал семена подсолнечника у производителей: была установлена твердая такса в 12 тысяч рублей за тонну, и чтобы продать дороже, фермерам надо было ехать и самим искать других покупателей. «А дальше реализация или оформление документов по приему этого сырья осуществляется уже по ценам выше, чем 12 тысяч рублей: может быть, 20 тысяч, может, 25 тысяч. А когда проверяющий орган приходит, они говорят – мы купили по 20 или 25 тысяч, – рассказал Кричевский. – Да вы купили по 12! А все, что выше – вы сперли! Просто украли, положили себе в карман».

Кричевский выразил надежду, что ФНС «придет и высветит всю цепочку, и найдет эти нюансы».

Ранее сообщалось, что ФНС подключилась к решению проблемы роста цен на продукты питания. В частности, «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на рынке отмечал, что налоговики стали запрашивать у производителей прогнозы по ценам до конца 2021 года, в частности, на мясо, рыбу, молоко, сахар, соль, чай, хлеб, крупы.

В декабре Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети подписали соглашение об установлении предельных цен на сахар и подсолнечное масло, при этом контролировать его исполнение должна была ФНС с помощью онлайн-касс.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.01.21

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