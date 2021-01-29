Миллиардер Лисин раскритиковал планы по регулированию цен на металл

Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), глава Ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин выступил с критикой планируемых мер по регулированию цен на металл. Миллиардер предупредил, что намерен связаться с премьер-министром Михаилом Мишустиным и предложить ему «остановить обсуждение непродуманных инициатив» по введению экспортных пошлин на сталь и сырье для нее.

«Реализация данных инициатив не приведет к коррекции цен на внутреннем рынке. По мнению ряда членов Ассоциации, экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен», – цитирует РБК заявление Лисина по итогам совещания в Минпромторге с главами металлургических компаний 27 января.

Основной владелец НЛМК также отмечает, что экспортная пошлина с точки зрения правил международной торговли «является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению».

Напомним, ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье ФАС предложила в декабре прошлого года в качестве меры для предотвращения роста цен на металл. В январе 2021 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство готово выступить с инициативой полного запрета экспорта лома черных металлов, если введение пошлин не поможет стабилизировать цены.

С апреля по декабрь 2020 года арматурная сталь в России подорожала на 40%, листовая оцинкованная сталь – на 50%, причем основной рывок цены сделали уже в декабре.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 29.01.21

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