Коронавирусная Москва: за сутки выздоровело в два раза больше, чем заболело

В Москве за минувшие сутки коронавирусом заболело 2 799 человек. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, это в два раза меньше, чем выздоровевших – 6 180 пациентов.

Вместе с тем из заболевших коронавирусом госпитализировано только 1 042 человека, скончалось 63 пациента.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 925 358 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 803 642 москвича, общее число жертв достигло 13 300.

Напомним, всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Ранее мэрия заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве улучшается. С начала этой неделе началась отмена ряда ограничений, в том числе комендантский час для баров и ресторанов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.01.21

В России коронавирус нашли еще у 19,2 тыс. человек. / Миллиардер Лисин раскритиковал планы по регулированию цен на металл. / Новые беспорядки в Армении: оппозиция попыталась штурмом взять здание правительства. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»