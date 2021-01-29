«Все бы говорили, что там сожгли депутатов»: Лукашенко объяснил секретность своей инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свою тайную инаугурацию тем, что накануне ему поступила информация о готовящейся провокации. «Как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», – заявил он сегодня на встрече со студентами.

«Мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами, – сказал лидер Белоруссии. – Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел».

Рассказ Лукашенко опубликовал телеграмм-канал «Пул первого», который называют близким к пресс-службе президента – на него регулярно ссылаются официальные государственные СМИ республики.

Инаугурация Лукашенко в обстановке секретности прошла 23 сентября 2020 года во Дворце Независимости в Минске – ее не предваряли ни анонсы в СМИ, ни официальные сообщения. Трансляции церемонии также не было. «Это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной», – процитировало тогда главу государства агентство «Белта».

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии начались массовые акции протеста после президентских выборов 9 августа. Оппозиция объявила, что подсчет голосов велся с нарушениями, а на самом деле президентом стала оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Протесты в Белоруссии продолжаются до сих пор.

Минск, Алевтина Белова

Минск. Другие новости 29.01.21

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