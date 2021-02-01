В Росреестре пояснили, нужно ли платить госпошлину во время «гаражной амнистии»

Во время «гаражной амнистии» владельцам гаражей не придется платить госпошлину за регистрацию права собственности, если с соответствующим заявлением обратится не физлицо, а орган местного самоуправления. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в ходе онлайн-дискурса, посвященного законопроекту о «гаражной амнистии».

«Если гражданин сам пойдет оформлять, тогда государственную пошлину нужно будет платить. Но в законопроекте предусмотрено, что с заявлением о государственной регистрации после предоставления земельного участка обращается не гражданин, а орган местного самоуправления, – подчеркнул он. – То есть он предоставил земельный участок и в одном комплекте от имени этого гражданина подал документы на регистрацию. И по Налоговому кодексу – когда обращается с заявлением орган местного самоуправления, госпошлина не уплачивается».

После вступления закона в силу Росреестр проведет методическую работу с органами государственной власти и местного самоуправления, «чтобы именно они обращались с заявлениями, чтобы граждане не платили госпошлину», пообещал Бутовецкий.

По его словам, в среднем «стоимость кадастровых работ по гаражу может составить от 5 до 7 тысяч рублей, в некоторых работ больше, в некоторых меньше».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.02.21

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