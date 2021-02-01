В России живет более миллиона подтвержденных ВИЧ-инфицированных

В России, по предварительным данным, к концу 2020 года зарегистрировано более 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. Показатель новых случаев заболевания за год составил 40,77, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

«В России на 31 декабря 2020 года – это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже – зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ, – сообщила вице-премьер. – По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день – это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний».

За 2017-2019 годы, отметила Голикова, число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось почти на 7%. При этом впервые за последние 14 лет с 2018 года фиксировалось серьезное снижение темпов прироста с 13,4% в 2012 году до 2,2% в 2018 году, при этом количество обследований росло, передает РИА «Новости».

Вице-премьер подчеркнула, что в 2020 году на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ россиян. По ее словам, основной кричной их смерти остается туберкулез, а средний возраст составил 39 лет.

В целом в 2020 году новые случаи ВИЧ зарегистрированы во всех регионах России, в 32 из них показатель был выше среднероссийского, который находится на отметке 40,77 на 100 тысяч населения. Так, эта цифра составила 41,7 в республике Башкортостан, а в Кемеровской области – 128,92. При этом в прошлом году 85,3% новых больных оказались старше 30 лет.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.02.21

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