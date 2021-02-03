«Позор…»: московское метро вернулось к штатной работе после вечернего закрытия центральных станций

Сегодня утром в центре Москвы станции метрополитена заработали в штатном режиме. Как сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter, «ограничения работы центральных станций сняты».

В комментарии к записи многие москвичи высказали негодование самим фактом перекрытия станций, на которое власти решились накануне вечером, не вдаваясь в объяснения.

«Позор», – написал один из пассажиров. «В чем сейчас отличие нашей страны от Германии 30-х годов?» – согласилась москвичка. «Скажите, а можно по требованию пассажиров закрыть доступ на станции метро сотрудникам полиции? Пусть пользуются другими способами передвижения по городу», – прокомментировал другой пользователь.

Напомним, накануне вечером после вынесения приговора оппозиционеру Алексею Навальному по требованию полиции на вход и выход были закрыты станции «Театральная», «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Площадь Революции». Поезда на них не останавливались. На ближайших станциях метро полицейские запускали пассажиров к поездам только после записи их паспортных данных.

Как сообщал «Новый день», накануне Симановский районный суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным ФСИН, Навальный многократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше» и регулярно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Защита намерена обжаловать решение суда.

После объявления приговора, соратники оппозиционера объявили о протестной акции. В центр Москвы были стянуты значительные силы полиции и Росгвардии. Согласно данным «ОВД-Инфо», по всей России в день суда было задержано 1408 человек. Из них – 1145 в Москве и 248 в Санкт-Петербурге. Задержания также проводились в Ижевске, Омске, Челябинске, Краснодаре и еще нескольких городах, но они были единичными.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.02.21

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