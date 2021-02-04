Индексация госзатрат на школьное питание в России отстала от инфляции почти в два раза

Рост цен на продукты питания в некоторых регионах превысил 10%, однако федеральная субсидия на бесплатное горячее школьное питание пока проиндексирована только на 4,2%. Об этом сегодня на заседании профильной рабочей группы по парламентскому контролю заявил ее председатель, первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что на 2021 год на горячие завтраки для школьников выделено порядка 60 млрд рублей.

«В связи с теми трудностями, с которыми столкнулась наша экономика, произошел рост цен на продукты питания. И было дано соответствующее поручение правительству – разобраться с тем, насколько на те деньги, которые мы выделили и проиндексировали в бюджете 2021 года, насколько они соответствуют тем требованиям, которые у нас есть», – сообщил парламентарий.

Экс-глава Роспотребнадзора обратил внимание, что статья федерального бюджета, касающаяся обеспечения школьников питанием, была проиндексирована на 4,2%. При этом пока в Госдуме нет данных о том, каким образом рост цен и увеличение субсидий отразились на регионах. «По данным Росстата, рост цен на продукты в 2020 году в сравнении с 2019 годом, составил 7,2%, то есть больше и значительно больше, чем предусмотрено нашим бюджетом в соответствии с теми индикативами, которые дало нам министерство экономики», – уточнил Онищенко.

По его словам, средняя стоимость горячего «пайка» на одного школьника высчитывается с учетом данных Росстата о ценах на продукты, а они в субъектах РФ выросли неравномерно.

В среднем по России продукты питания за 2020 год подорожали на 9,2%. Например, в Мордовии рост составил 4%, «то есть практически индикатив Минэкономики, на Дальнем Востоке более 10%», пояснил Онищенко. При этом он подчеркнул, что несколько субъектов РФ находится в районе Крайнего Севера, где финансирование требуется увеличить на 10-15%. Пока в применяемой правительством методике такое повышение не отражено, констатировал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.02.21

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