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Четверг, 4 февраля 2021, 12:37 мск

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«Где карающий меч?» Около 300 школ в России остаются на контроле Роспотребнадзора из-за горячего питания

Проблемы с пищеблоками при организации обязательного горячего питания до сих пор испытывают около 300 школ. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина сегодня на заседании профильной рабочей группы в Государственной думе.

«У нас из почти 2 тысячи школ в августе, в июле, сейчас остается на контроле около 300, – уточнила она. – Мы ведем мониторинг ежемесячно и видим положительную динамику, приведение в соответствие санитарным правилам».

«До меня дошли слухи, что вы даже отказываетесь анализировать меню-раскладку с точки зрения ее соответствия? Дожились до такой жизни. А где же карающий меч революции? Не перебивай старшего! Где карающий меч? Все у вас хорошо, все идет положительно, да я не поверю никогда в это», – обратился к Брагиной глава парламентской рабочей группы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Парламентарий предложил замглавы ведомства «отдельно встретиться и поговорить», подчеркнув, что «кроме вас некому контролировать качество [школьного детского питания]».

Москва, Татьяна Дорофеева

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