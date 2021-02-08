В правительстве РФ назвали условие для отмены ковид-ограничений

Ограничительные меры в России, связанные с коронавирусом, будут сохраняться, пока не будет провакцинировано более 68 млн человек. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, данная цифра не учитывает переболевших и детей в возрасте до 18 лет

«Я еще раз хочу обратить внимание на соблюдение тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России и вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68,6 млн человек», – цитирует Голикову «Интерфакс».

Вице-премьер подчеркнула, что до достижения этих показателей граждане обязаны соблюдать ограничительные меры.

Голикова подтвердила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизируется: в стране за сутки зарегистрировано 15 916 новых случаев заболевания, что составляет 10,8 на 100 тысяч населения. На Москву и Санкт-Петербург приходится чуть более 20% новых случаев.

Вице-премьер уточнила, что суточный показатель заболеваемости по регионам сильно дифференцирован. Так, в два и более раз выше среднего показатель превышен в республиках Карелия, Калмыкия и в Санкт-Петербурге. Минимальные уровни зарегистрированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, уточнила Голикова.

«За прошедшую календарную неделю до воскресенья включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%», – пояснила вице-премьер.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.02.21

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