Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал успех российской вакцины от COVID-19

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказался об успехе российской вакцины «Спутник V», которая уже прошла этап научной консультации регулятора Евросоюза. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

Сегодня стало известно, что консультирование российского разработчика вакцины с европейским агентством успешно завершено. В связи с этим появилась возможность подать заявку на регистрацию вакцины на рынке ЕС.

Примечательно, что «Спутник V» становится все более популярен и востребован. Также о российской вакцине пишут и зарубежные издания. Так, например, американский портал Fortune.com написал, что российский препарат более эффективен, чем его китайский аналог. Более того, он надежен и не вызывает побочных реакций.

По мнению Евгения Пригожина, несмотря на критику, вакцина все же показала свою эффективность. Он уверен, Россия сумела доказать свое медицинское первенство и подарить обществу надежду на быстрое возвращение к временам до распространения COVID-19. Аналогичное мнение высказали и иностранные эксперты.

«Вакцина «Спутник V» – это подарок миру от России, она покончит с эпидемией коронавируса в кратчайшие сроки и позволит людям жить так же, как до пандемии», – заключил Пригожин.

Стоит отметить, что именно Россия в конце августа 2020 года была первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.02.21

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