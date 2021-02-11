Эксперт: Реабилитация после COVID-19 нужна 70% пациентов

Реабилитация после выздоровления нужна 70% пациентов, переболевших COVID-19, это касается не только тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова, выступая сегодня на заседании Совета по региональному здравоохранению в верхней палате парламента. По ее словам, каждый пятый после выписки из стационара по-прежнему нуждается в кислородной поддержке, а каждый шестой – в круглосуточном пребывании в постели.

«70% пациентов, заболевших COVID-19, будут нуждаться в медицинской реабилитации, это уже подтверждено специалистами всех стран, – пояснила Иванова. – Мы хорошо видим последствия средне-тяжелого и тяжелого поражения, сразу в клинике и сразу после завершения лечения в стационаре. Но сегодня появляется все больше данных о том, что пациенты с лёгким течением коронавирусной инфекции, жалуются на развитие нарушений функций при выходе на работу, и вынуждены прерывать рабочий процесс».

По ее словам, более 50% пациентов жалуются на слабость и тяжело переносят физические нагрузки. Более 21% заболевших, выписанных после 7-16 дней в стационаре, по-прежнему требуется кислородная поддержка, а более 17% – нуждается в круглосуточном пребывании в постели.

Иванова уточнила, что последствия болезни бьют не только по легким и сердечно-сосудистой системе: в последнее время медики все чаще сталкиваются с неврологическими проявлениями коронавирусной инфекции и проблемами с опорно-двигательным аппаратом. «Субъекты [РФ] должны повести работу по формированию потребности медицинской реабилитации», – подчеркнула главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.21

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