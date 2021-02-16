Онищенко о мутациях коронавируса: «Ему стало неуютно, он старается выживать»

Коронавирусная инфекция активно мутирует, пытаясь выжить в человеческой популяции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«Это был консервативный вирус. Да, он мутирует с первого дня, как зашел на человеческую популяцию. Сейчас интенсивность мутаций, очевидно, возросла, потому что ему стало неуютно. Есть люди, у которых есть иммунитет. Он не так вольготно себя чувствует, поэтому он старается выживать, Встречаясь с иммунным ответом, он дает на него реакцию и мутирует», – сказал он.

При этом Онищенко отметил, что пока нет научных данных, что мутирующие вирусы способны преодолевать иммунный барьер.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 13 233 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19, больше всего заболевших за день выявили в Москве (+1409), Санкт-Петербурге (+1082), Подмосковье (+643), Нижегородской (+416) и Воронежской (+358) областях.

Напомним, что в конце января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил более высокую смертность от «британского» штамма коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения, впрочем, отметили, что рост смертности может быть вызван не более агрессивным штаммом, а высокой перегруженностью системы здравоохранения.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.02.21

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