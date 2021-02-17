В московском метро произошел очередной сбой в движении поездов

В московском метро на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов после падения пассажира на рельсы. ЧП произошло сегодня около 10:55, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, движение было остановлено на участке между станциями «Южная» – «Бульвар Дмитрия Донского». «Пассажира удалось спасти, для его извлечения на 15 минут отключалось напряжение контактного рельса», – сообщил источник, отметив, что движение поездов удалось восстановить около 11:10.

Примечательно, что пресс-служба столичной подземки не прокомментировала инцидент и не информировала граждан о сбое в движении.

Как сообщал «Новый День», метрополитен довольно часто подвергается критике пассажиров. Под каждым сообщением о неполадках набираются десятки комментариев. Зачастую эти сообщения противоречат официальной информации о восстановлении движения.

Москва, Александра Быстрицкая

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