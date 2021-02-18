«Мы категорически поддерживаем»: в ФНС задумались о внесудебном банкротстве пенсионеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) представит в верхней палате парламента предложения по реализации механизма внесудебного банкротства пенсионеров. Об этом заявил заместитель главы службы Константин Чекмышев, выступая сегодня на совещания комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Мы категорически поддерживаем предложение о включении пенсионеров в систему упрощенного банкротства», – сообщил он, отметив при этом, что выдвинутые сенаторами предложения считает нереализуемыми. «Они не цифровые, – пояснил Чекмышев. – Они не имеют источника для их быстрого применения и включения в существующие технологические процессы».

«Готовы предложения в виде конкретных норм представить в Совет Федерации и Министерство экономического развития», – пообещал чиновник.

Российские пенсионеры пока не могут воспользоваться механизмом внесудебного банкротства граждан, сообщила на совещании челябинский сенатор Маргарита Павлова. Согласно существующим условиям, у должника не должно быть вообще никаких доходов, а пенсионеры получают ежемесячные выплаты. Чтобы пожилые люди смогли воспользоваться таким механизмом, нужно изменить законодательство, пояснила она. Так, федеральный закон о банкротстве предложено дополнить норной о том, что гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если на дату подачи заявления установлено одно из обстоятельств в отношении него: исполнительное производство окончено в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю, и не возбуждено иное исполнительное производство. Кроме того, процедура внесудебного банкротства должна быть возможна, если после удержания долга у пенсионера остается менее прожиточного минимума.

«Почему пенсионеры берут кредиты? Да, действительно денег не всегда хватает на жизнь, – признала сенатор. – Иногда пожилые люди становятся жертвами легких и доступных кредитов. В силу возраста действуют такие факторы, как отсутствие возможного дополнительного заработка, чтобы погасить кредит. Болезнь или смерть супруга может усугубить финансовую историю. Чаще всего берут средства на лекарства, на обследования, на помощь внукам, находящимся в сложной финансовой ситуации».

Павлова также обратила внимание, что в Челябинской области сегодня проживает более 1 млн 60 тысяч пенсионеров. Прожиточный минимум в регионе составляет 9 794 рубля, и более трех тысяч неработающих пенсионеров получают федеральную доплату до этого уровня – потому что их пенсия до него не дотягивает. При этом у 30 тысяч пенсионеров из пенсии производится удержание средств по имеющимся у них кредитным договорам, неоплаченным коммунальным платежам и выплатам в бюджет.

Москва, Татьяна Дорофеева

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